За ложный донос житель Карелии может отправиться за решетку на 3 года

До трех лет лишения свободы может получить 37-летний житель одного из поселков Сегежского района за ложный донос на своих приятелей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

По сообщению пресс-службы МВД республики, в отдел полиции по Сегежскому району звонок поступил поздним вечером. Житель близлежащего поселка сообщил, что к нему в квартиру через окно залезли двое, избили его и похитили плазменный телевизор. При этом в полиции обратившегося предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Уже на месте правоохранителям мужчина повторил в красках душераздирающую историю. Но полицейским удалось вывести псевдопотерпевшего на чистую воду. На самом деле, он сам отдал телевизор приятелю. А чтобы его не ругала мать, на тот момент которая была нетрезва, придумал ограбление.

В отношении теперь уже бывших товарищей заявителя было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, рассказали правоохранители. А в отношении самого рассказчика было его возбудили по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос с обвинением в совершении преступления». К слову, обвиненные в неблаговидном поступке друзья на следующий же день вернули телевизор, рассудив на трезвую голову, что техника им не особо нужна. Фото: pro-ugolovnoe.ru.