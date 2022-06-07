За групповое надругательство над женщиной в Карелии осудили двоих

За изнасилование и иные действия сексуального характера в Карелии осудили к лишению свободы двоих мужчин. Один будет сидеть в колонии 5 лет, второй – 7 лет и 6 месяцев, сообщили в СУ СКР по региону.

Следствие установило, что они совершили преступление в июле прошлого года.

Были пьяными, предварительно договорились и с применением физической силы надругались над женщиной. Один из преступников не только изнасиловал ее, но и совершил иные действия сексуального характера.

Суд признал обоих виновными и отправил в колонию, приговор пока не вступил в силу, его еще можно обжаловать. // Фото: Karolina Grabowska/ www.pexels.com