Подрядчики сегежского предприятия обвиняются в коммерческом подкупе

В Сегежском районе два сотрудника коммерческой организации признаны виновными в подкупе должностного лица. Собранных следствием доказательств по уголовному делу было достаточно для вынесения вердикта суда, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Сотрудники организации, выполняющей ремонтные работы оборудования на предприятии заказчика, во избежание предстоящих проверок их деятельности решили подкупить должностное лицо. Они смогли передать ему часть суммы в размере 30 тысяч рублей. Всего размер подкупа составлял 180 тысяч рублей.

«Приговором Сегежского городского суда Карелии подсудимым назначены наказания в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 180 тысяч рублей каждому. У них еще есть время обжаловать решение, так как приговор не вступил в законную силу»,

- сообщили в следственном ведомстве. Фото: istockphoto.