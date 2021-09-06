За год у арендаторов в Петрозаводске отняли десятки участков

Арендаторы, которые просрочили платежи за земельные участки, могут их лишиться. В течение текущего года с такими неплательщиками уже расторгли договоры, сообщили в мэрии.

Городская администрация стала более часто изымать землю у не выполняющих свои обязательства арендаторов. Она в 2021 году расторгла уже 19 договоров аренды.

Также мэрия направила в суд 13 исковых заявлений о расторжении таких договоров. Она требует освободить земельные участки. Четыре иска суд уже удовлетворил в полном объеме. Два ответчика на сегодняшний день освободили землю.

Также арендатором направили 77 предупреждений о необходимости исполнения обязательств, в том числе по возврату имущества по актам приема-передачи. // Фото: ribri.ru