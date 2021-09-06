В Карелии кончаются деньги на газ

Жители Петрозаводска жалуются на дефицит газа в распределительных устройствах и в баллонах. Об этом сообщил директора ЕДДС Вадим Измайлов на планерном совещании в мэрии карельской столицы. По его словам, за последнюю неделю было много таких обращений, причём аналогичная ситуация наблюдалась во второй декаде августа.

Как рассказала директор «Карелгаза» Елена Груздева, проблема действительно есть, и она носит системный характер.

– Да, ситуация напряжённая, но он связана исключительно с тем, что два года назад законодательство России изменилось, и входная цена сегодня не регулируется в рамках действующих рекомендаций. Мы с правительством Карелии вели большую работу по решению вопроса в части изменения законодательства, направляли обращения в правительство РФ и ФАС России. Такая ситуация не только у нас. Еще хуже в Томске, в Хабаровске, где газ вообще не поставляется населению, – сказала директор предприятия.

Как сообщила Груздева, сейчас республиканские власти выделили предприятию дотации, предусмотренные на год. Это 116 миллионов рублей, на которые «Карелгаз» может купить порядка 750 тонн. При этом республика ежемесячно потребляет 500 тонн газа.

– Это не природный газ, который потечет, как только кран откроешь. Поставка сейчас предусматривается. Первая партия придет 9-10 сентября, а до конца месяца должны прийти все 750 тонн, – сообщила руководитель предприятия.

Однако до конца года «Карелгазу» потребуется дополнительная субсидия. По словам Елены Груздевой, власти намерены компенсировать убытки предприятия за первое полугодие в размере 25 миллионов рублей. Этот вопрос должен быть рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания. // Фото: stevepb/Pixabay