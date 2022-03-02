За фейки о действиях ВС РФ предложили отправлять в тюрьму на 15 лет

Наказание за распространение дезинформации о действиях вооруженных сил России (ВС РФ) в военных операциях предложили ужесточить. Поправки в Уголовный кодекс РФ внесли в Госдуму. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на главу парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

В частности, за изготовление фейков и их распространение предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета, то предусматривается от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же распространитель фейков о действиях вооруженных сил России знает, что информация ложная и что она привела к общественно опасным последствиям, то наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

Депутат пояснил, что поправки вносятся ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Законопроект вместе с поправками о фейках могут принять в ближайшие дни. (фото pixabay.com, Military_Material)