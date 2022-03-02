Финансист назвал три способа сохранить деньги в период инфляции

Россиянам назвали несколько способов не потерять деньги в период инфляции. В частности, эксперт по финансам Никита Демин посоветовал положить деньги в банк, вложиться в недвижимость и приобрести то, что может в ближайшее время подорожать. Его рекомендации приводит «Пятый канал».

Отметим, что в последние дни российские банки сильно повышают ставки по вкладам. По мнению финансиста, это эффективный способ сохранить деньги. Демин посоветовал приобрести квартиру, дом или земельный участок под строительство. А если денег недостаточно для покупки недвижимости, то Демин рекомендует приобрести нескоропортящиеся продукты, бытовую технику, автомобили.

Между тем, другие эксперты не рекомендуют скупать бытовую технику, не совершать никаких экстремальных действий и не пытаться выиграть на курсе валют. (фото pixabay.com, QuinceCreative)