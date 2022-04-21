За фасадом карельской столицы клоака

Сошел снег, обнажив многострадальную землю. Как нужно не любить ее, чтобы так по-скотски уродовать мусором, не сделав лишний шаг до помойки.

«Здесь красота, а здесь тошнота, а там Горгаз»,

- показывает Галина Акбулатова двор, в котором выросла ее дочь. Впрочем, от уютного уголка, некогда утопающего в зелени, не осталось ни следа: настоящую мусорную свалку устроили жильцы близлежащих домов.

«У нас сейчас любят винить гуляющих собак, а собаки, между прочим, презервативами не пользуются»,

- отметила Яна Жемойтелите, собирая в пожухлой траве остатки продуктов человеческой жизнедеятельности.