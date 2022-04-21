Масштабная дератизация Петрозаводска продлится до конца апреля

В Петрозаводске проходит кампания по уничтожению грызунов. До 30 апреля мэрия намерена провести дератизацию на контейнерных площадках во дворах и на территориях общего пользования, в подвалах домов, детсадах, школах и в других помещениях. Присоединиться к борьбе с крысами чиновники предлагают управляющим компаниям, ТСЖ, предприятиям торговли, общепита и другим социально значимым объектам.

Городская администрация также обратилась к жителям столицы Карелии с просьбой не оставлять мусор возле контейнерных площадок, в парках, скверах или в лесополосе.

В мэрии подчеркнули, что скопление мусора неминуемо влияет на увеличение популяции крыс.

Ранее петрозаводчане сняли на видео упитанных крыс, снующих по контейнерной площадке на Древлянке. Горожан возмутила антисанитария, царящая вблизи детских садиков и жилых домов. (фото скриншот видео паблика «Подслушано в Птз»)