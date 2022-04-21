Кукковский сквер благоустроят в первую очередь

Больше 3 тысяч человек отдали свои голоса именно за эту территорию – в результате среди всех участников конкурса в Петрозаводске Кукковский сквер занял первое место, что дало ему такую преференцию, как благоустройство именно в этом году.

В Кукковском сквере выстроят зону отдыха со скамейками и вазонами, проложат дорожки, а внутри двора будет благоустроена детская площадка. Стоимость работ около 3 миллионов рублей.

Сейчас началось голосование за новые проекты, оно продлится до 30 мая. Принимайте участие и отдавайте ваш голос за понравившийся проект. Федеральное финансирование по программе «Комфортная городская среда» получат семь территорий Петрозаводска.

«Я призываю всех жителей нашего города голосовать активно за территории, которые в этом году участвуют в конкурсе. Их 20 в различных районах города», - призвала председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)