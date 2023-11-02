За 5 дней 55 петрозаводчан попали в травмпункт из-за гололеда

В течение последних пяти дней в расположенный на улице Антикайнена в Петрозаводске травмпункт обратились 55 человек. Это те, кто упал на скользких улицах и получил травмы, сообщил министр здравоохранения Карелии.

Михаил Охлопков уточнил, что горожане получают вывихи, растяжения связок, переломы. Он напомнил о правилах, которые помогут не упасть на гололеде.

Опасности подстерегают горожан не только из-за обледеневших улиц. Сверху падают глыбы наледи, одна сегодня чуть не убила девушку.

Михаил Охлопков также подчеркнул, что травмпункт в Петрозаводске работает круглосуточно. // фото: pvproductions/ freepik.com