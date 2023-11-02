Мужчину с наркотиком в перчатке поймали в лесу около Костомукши

Ранее судимого 29-летнего мужчину в Костомукше будут судить снова за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта. Он купил через интернет 1,77 грамма так называемой соли и попался, объем признали крупным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в декабре прошлого года. Наркоман забрал пакет с наркотиком в лесу, положил в перчатку и вернулся в Костомукшу. Но его задержали, а наркотическое средство изъяли.

После возбуждения уголовного дела обвиняемого оставили под подпиской о невыезде. Однако в феврале 2023 года он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В октябре его задержали в Смоленской области и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. // фото: freepik.com