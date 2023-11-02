Девушка в Петрозаводске пыталась зарезать соседку по общежитию

Петрозаводчанку будут судить за покушение на убийство соседки, 25-летняя девушка набросилась на нее с ножом. От смерти пострадавшую спасла третья горожанка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в августе этого года в одном из общежитий. Две соседки поссорились, одна схватила нож и стала наносить удары другой. Успела трижды вонзить клинок в тело, но тут подоспела еще одна соседка и помешала совершить убийство.

Злоумышленницу заключили под стражу по уголовному делу, его уже передали в суд. // фото: oliana gruzdeva/pixabay.com