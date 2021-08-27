Юрист рассказала, за что велосипедиста могут оштрафовать

В России велосипедисты могут получить штраф за различные нарушения, это прописано в правилах дорожного движения. Об основных опасностях рассказала юрист Светлана Петропольская, ее слова приводит агентство «Прайм».

Например, запрещено кататься на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Держаться за руль велосипеда только одной рукой тоже запрещено. За нарушение правил велосипедистам грозит административная ответственность.

«Если велосипедист позволил себе сесть за руль двухколесного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, то согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей»,

- отметила Петропольская.

Кроме того, по правилам дорожного движения нельзя перевозить на велосипеде детей до 7 лет. Также запрещаются перевозки, если велосипед не оснащен для этого. При этом велосипедисты могут проезжать на велосипеде как по велодорожкам, так и по тротуарам и обочинам, но тут все зависит от возраста, объясняет эксперт.

Например, проезжать на велосипедах по правому краю проезжей части или обочине, если нет специальных дорожек, можно, начиная с 14-летнего возраста. Фото pixabay.com/Pexels