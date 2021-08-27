Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Более 30 миллионов российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже к концу следующей недели. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о россиянах, которые получают пенсию на банковские карты.

Те же пенсионеры, которым приносят деньги на дом, получат единовременную выплату вместе с пенсией, начиная с 3 сентября. Таких пенсионеров в стране более 12 миллионов. Фото pixabay.com/Evgeny