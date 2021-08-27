27 августа 2021, 07:23
Россия

Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Россияне, получающие пенсию на дом, получат выплату одновременно с пенсией

Более 30 миллионов российских пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже к концу следующей недели. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о россиянах, которые получают пенсию на банковские карты.

Те же пенсионеры, которым приносят деньги на дом, получат единовременную выплату вместе с пенсией, начиная с 3 сентября. Таких пенсионеров в стране более 12 миллионов. Фото pixabay.com/Evgeny

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Метки: 
единовременная выплата
10 тысяч
Минтруд РФ
антон котяков
пенсионеры