ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Антимонопольщики посчитали, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com.

Административное дело в отношении Booking.com B.V. было возбуждено после обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com»,

- говорится в сообщении ФАС, посчитавшей, что подобные действия компании ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. Кмоапния получила предписание, но не исполнила его.

Компания намерена обжаловать решение антимонопольщиков о штрафе, сообщает ТАСС. Также в компании ожидают результатов апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен. (фото StartupStockPhotos, pixabay.com)