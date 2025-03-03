Юра Борисов не смог завоевать «Оскар»

Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана. Церемония вручения премий американской киноакадемии проходит в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.

Приз достался американскому актеру Кирану Калкину за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них за награду в этой номинации сражались Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

В то же время картина «Анора», в которой снялись Борисов и ряд других российских актеров, получил «Оскар» как лучший фильм. // Фото: unsplash.com / Mirko Fabian