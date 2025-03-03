03 марта 2025, 07:13
Юра Борисов не смог завоевать «Оскар»
Российский актер не получил «Оскар» за лучшую роль второго плана
Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана. Церемония вручения премий американской киноакадемии проходит в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.
Приз достался американскому актеру Кирану Калкину за игру в картине «Настоящая боль». Кроме них за награду в этой номинации сражались Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
В то же время картина «Анора», в которой снялись Борисов и ряд других российских актеров, получил «Оскар» как лучший фильм. // Фото: unsplash.com / Mirko Fabian