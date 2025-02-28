Врач назвал неожиданный признак предынсультного состояния

Британский терапевт Ахмед Абд Элбари назвал малоизвестный признак предынсультного состояния. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Врач рассказал, что признаком появления аневризмы в головном мозге может быть состояние, при котором человек постоянно слышит собственный пульс. Аневризмы могут образовываться в любых сосудах, но они особенно опасны, если появляются в головном мозге, так как провоцируют тип инсульта, называемый субарахноидальным кровоизлиянием, подчеркнул медик.

Помимо этого, человек может слышать биение своего сердца, если в каком-то сосуде усиливается кровоток. Такое может происходить из-за роста опухоли, обычно она является доброкачественной.

Терапевт также успокоил - пульсирующий шум в ушах может появляться в том числе из-за относительно легких заболеваний. Среди возможных причин он выделил повышенную активность щитовидной железы или анемию. В некоторых случаях подобный симптом отмечается у беременных.