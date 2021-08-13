Юный житель Петрозаводска не расставался со смартфоном, но не уберег

В полицию Петрозаводска обратился 20-летний молодой человек. Он рассказал, что кто-то украл у него мобильный телефон, который он всегда держал при себе. Оказалось, жертва хорошо знает похитителя, сообщили в УМВД РФ по региону.

Выяснилось, что накануне пропажи гаджета потерпевший проводил время в компании. Приятели выпивали до поздней ночи, а потом легли спать.

Когда петрозаводчанин проснулся, смартфона при нем уже не было. Он оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 18-летний знакомый потерпевшего. Он признался, что взял гаджет и продал его.

Стражи порядка нашли покупателя и изъяли у него похищенное. Смартфон приобщили к уголовному делу как вещественное доказательство. // Фото: JESHOOTS-com/Pixabay