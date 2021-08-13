13 августа 2021, 13:45
Юный житель Петрозаводска не расставался со смартфоном, но не уберег
Молодой человек похитил у приятеля сотовый телефон, пока тот спал
В полицию Петрозаводска обратился 20-летний молодой человек. Он рассказал, что кто-то украл у него мобильный телефон, который он всегда держал при себе. Оказалось, жертва хорошо знает похитителя, сообщили в УМВД РФ по региону.
Выяснилось, что накануне пропажи гаджета потерпевший проводил время в компании. Приятели выпивали до поздней ночи, а потом легли спать.
Когда петрозаводчанин проснулся, смартфона при нем уже не было. Он оценил ущерб в 20 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что кражу совершил 18-летний знакомый потерпевшего. Он признался, что взял гаджет и продал его.
Стражи порядка нашли покупателя и изъяли у него похищенное. Смартфон приобщили к уголовному делу как вещественное доказательство. // Фото: JESHOOTS-com/Pixabay