Женщина выдумала историю с кражей паспорта, чтобы избежать наказания

31-летняя жительница Лахденпохского района заявила в полицию о краже сумки с деньгами и паспортом.

Впоследствии выяснилось, что заявительница потеряла паспорт, а историю с кражей попросту выдумала, чтобы избежать административного наказания. Полиция возбудила уголовное дело о ложном доносе.

По сообщению полиции, полгода назад женщина уже восстанавливала утерянный документ. Теперь она потеряла паспорт во второй раз. Фигурантке уголовного дела грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. (фото moscow-v.com)