Работник службы доставки попался на краже элитного коньяка

25-летнего ранее судимого работника службы доставки заподозрили в краже алкоголя, рассказали в МВД. С заявлением о пропаже бутылки коньяка стоимостью 9500 рублей в полицию Петрозаводска обратился руководитель торгового предприятия.

Подозреваемый рассказал полиции, что в свой выходной взял со склада магазина бутылку алкоголя и вышел через запасной выход. Похищенный коньяк он выпил.

Мужчина раскаялся и обещал возместить ущерб. Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы. (фото Алексей Сухоруков, rg.ru)