Уроженец Карелии воспламенился в храме в Санкт-Петербурге

В Троицком соборе на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга загорелся прихожанин, сообщает «Фонтанка». ЧП случилось после вечернего богослужения 12 августа около 19:00 и попало на видео. По этическим соображениям мы не можем публиковать эти жесткие кадры, запись доступна по ссылке.

В храм вошел мужчина, подошел к иконам, а спустя какое-то время произошла вспышка. На мужчине вспыхнула одежда. К нему подбежал сотрудник собора и прихожане, которые стали тушить огонь. Мужчина получил ожоги лица, шеи и груди. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

По информации издания, мужчине 53 года, он родом из Карелии, зарегистрирован в Петербурге. Ранее был судим за кражу, побои и оштрафован за мелкое хулиганство. У пострадавшего есть долги за коммуналку и по кредиту. Причины ЧП выясняет полиция. (фото скриншот видео)