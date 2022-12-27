Юный житель Карелии напугал ровесника ножом

В Костомукше комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела неприятный инцидент, произошедший между детьми. Об этом сообщает администрация города.

По данным источника, маленький мальчик в городе горняков решил заступиться за друга. Он достал игрушечный нож, который выглядел как настоящий, и приставил его к горлу обидчика. Тот воспринял эти действия как угрозу.

Юному горожанину разъяснили, какими последствиями грозят такие действия в соответствии с Уголовным кодексом. Ребенка поставили на профилактический учет в органы системы профилактики. // Фото: «Петрозаводск говорит»