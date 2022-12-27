За избиение приятелей и убийство одного из них сортавальца ждет суд

В сентябре при распитии спиртного 49-летний сортавалец, чтобы показать свое физическое превосходство, избил 61-летнего приятеля. Пострадавший был доставлен в больницу с телесными повреждениями и переломами ребер. Через две недели ситуация повторилась. При тех же обстоятельствах агрессивный мужчина напал на другого знакомого и избил его. От полученных побоев потерпевший скончался на месте.

По ходатайству следователя обвиняемый был взят под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ – 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили в пресс-службе Следкома РК, в настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели, уголовное дело готово к направлению в суд. По совокупности злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: karelia.sledcom.ru.