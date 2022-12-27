27 декабря 2022, 12:29
Шесть человек погибли на железной дороге в Карелии в этом году
В ОЖД рассказали о травматичности в нашей республике
В Карелии в 2022 году на железной дороге погибли шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.
По данным Октябрьской железной дороги, с начала этого года травмы из-за нарушения правил поведения на железной дороге получили 13 человек, из них шестеро умерли. Среди пострадавших трое детей, один из несовершеннолетних скончался.
Напомним, вечером 25 декабря в Петрозаводске на Голиковке погибла 12-летняя девочка. Ребенок залез на железнодорожный вагон, школьницу сильно ударило током. Юная петрозаводчанка скончалась на месте. // Фото: unsplash.com