Юный самбист из Петрозаводска выиграл турнир в Ленобласти

Алексей Бабский из Петрозаводска успешно выступил на турнире по самбо, который прошел в Тихвине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Соревнования собрали лучших юных спортсменов из Пскова, Череповца, Тихвина и Петрозаводска. В своей возрастной категории Алексей уверенно выиграл все схватки и завоевал золото. Он побеждает на этом турнире второй год подряд.

Спортсмен тренируется у победителя Кубка мира по самбо Артуша Асряна. // Фото мэрии Петрозаводска