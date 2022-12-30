30 декабря 2022, 13:26
Юный самбист из Петрозаводска выиграл турнир в Ленобласти
Алексей Бабский второй год подряд берет золото в Тихвине
Алексей Бабский из Петрозаводска успешно выступил на турнире по самбо, который прошел в Тихвине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Соревнования собрали лучших юных спортсменов из Пскова, Череповца, Тихвина и Петрозаводска. В своей возрастной категории Алексей уверенно выиграл все схватки и завоевал золото. Он побеждает на этом турнире второй год подряд.
Спортсмен тренируется у победителя Кубка мира по самбо Артуша Асряна. // Фото мэрии Петрозаводска