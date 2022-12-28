28 декабря 2022, 10:41
Объявлена дата открытия катка на площади Кирова
Жители и гости Петрозаводска смогут покататься на коньках на центральной площади города бесплатно
В Петрозаводске на площади Кирова идут последние приготовления перед открытием катка. Он начнет свою работу 30 декабря, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Отмечается, что жители и гости карельской столицы смогут посетить каток и покататься на коньках совершенно бесплатно.
Мобильный каток был впервые установлен на площади Кирова в 2019 году. В прошлом сезоне его посетили около 20 тысяч человек. // Фото: unsplash.com