Объявлена дата открытия катка на площади Кирова

В Петрозаводске на площади Кирова идут последние приготовления перед открытием катка. Он начнет свою работу 30 декабря, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Отмечается, что жители и гости карельской столицы смогут посетить каток и покататься на коньках совершенно бесплатно.

Мобильный каток был впервые установлен на площади Кирова в 2019 году. В прошлом сезоне его посетили около 20 тысяч человек. // Фото: unsplash.com