Юный герой из Костомукши рассказал, как он спас жизнь другу

В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Среди детей-героев ― 13-летний житель Карелии Сергей Пищенко. Он рассказал, что было в тот июльский день на озере Подкова.



«Мы качались на качелях и прыгали в воду. Стас спрыгнул, ударился и потерял сознание, начал тонуть. Я это заметил и прыгнул за ним в воду. Достал его, пару раз нажал ему на грудь. У него изо рта вылилось немного воды и крови, – вспоминает мальчик.



Сережа Пищенко рассказал, что в тот момент у него сработал рефлекс. Приемы оказания первой помощи Сережа когда-то видел в интернете. После этого мальчик позвонил своей маме, которая является медицинским работником по образованию. К счастью, она была недалеко от озера и смогла быстро приехать. Мальчика донесли до автомобиля и доставили в больницу. На следующий день Станислава отправили санитарной авиацией в Петрозаводск. Сейчас с ним все в порядке. Ребята также общаются и дружат.





Сергей Пищенко стал героем для всей республики. Он проявил недетскую стойкость и мужество. В Петрозаводске Сергею Пищенко вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Затем на IX торжественной церемонии в Совете Федерации РФ специальной наградой «За проявленное мужество» наградили 19 детей из 16 регионов. Среди них – юный житель Карелии Сергей Пищенко.



Я очень горжусь своим сыном. Я хотела бы пожелать всем детям ценить свою жизнь, очень внимательно к ней относиться. Она настолько хрупка, что в один миг может случится что-то, что нельзя будет изменить,

― сказала мама Сережи Татьяна Пуршель.



Истории детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, удивляют и убеждают в том, что будущее нашей станы в надежных руках.