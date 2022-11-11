В Петрозаводске ищут человека на должность мирового судьи

Квалификационная коллегия судей РК открыла новую вакансию. Об этом сообщается на сайте Петрозаводского городского суда.

В столице Карелии ищут человека, который займет должность мирового судьи судебного участка №13 Петрозаводска.

Документы от соискателей принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Кандидаты могут приносить заявления и документы до 13 декабря. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com