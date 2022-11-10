Из трех транзитных троп на Кургане решили оставить две

Благоустройство транзитных троп на Кургане продолжают обсуждать в Петрозаводске. Владимир Любарский рассказал о решениях, которые приняли на совещании 10 ноября по этому вопросу.

Мэр напомнил, что объект в первую очередь спортивный, нельзя забывать про его основное назначение.

- Поэтому из трех маршрутов решили остановиться на двух. Один - наиболее спорный и проблемный, пересекающий существующую спортивную инфраструктуру - не затрагиваем. Если мы с нулевой точки по двум сдвинемся, это уже хорошо,

- заявил Любарский.

Он объяснил, что городу принадлежит только малая часть территории, остальное – федеральным структурам и республике, а где-то собственность вообще не разграничена. Все это нужно объединить, чтобы не возникало вопросов при содержании.

- Важно определить заказчика, источники финансирования и распорядителей бюджетных средств. Как вариант – по возможности объединить участки троп за одним «игроком»,

- сказал мэр.

Он предложил передать обслуживание Центру спортивной подготовки, у которого есть соответствующий опыт и необходимая техника. Сейчас именно он содержит существующий пешеходный маршрут на Курган.

Власти также ищут место для парковки, думают о подготовке технологической «дорожной карты» проекта. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте