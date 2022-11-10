Из-за киносъемок трассу «Кола» будут перекрывать несколько дней

Трассу «Кола» в течение нескольких дней будут перекрывать. Ограничения движения введут в соседней с Карелией Мурманской области, сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Причиной станут киносъемки, которые запланировала компания «Вега Фильм» из Москвы.

Дорогу в первый раз частично перекроют в пятницу, 11 ноября, с 09:00 до 18:00. Ограничения введут на 1541-м километре, рядом с городом Заполярный.

Автомобили станут пропускать каждые 15 минут. Потом перекроют движение на 1504-м километре «Колы», рядом с Титовским перевалом. Это станут делать 13 -16 ноября с 06:00 до 00:00. // фото: pxhere.com