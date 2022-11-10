Петрозаводск во время оккупации финнами был превращен в концлагерь

К апрелю 1942 года в финских концлагерях в Карелии содержалось около 24 тысячи узников, преимущественно женщин, стариков и детей русской национальности (96 %). Это треть всего населения оккупированной территории. На протяжении оккупации общая численность гражданских заключённых колебалась в пределах 15-18 тысяч человек.

Оккупационная политика финских властей предполагала различные подходы к населению, в зависимости от национальности. Родственные финнам жители КФССР - ингерманландцы, карелы и вепсы - должны были остаться на территории проживания и стать гражданами Финляндии. Этнически неродственные народы рассматривались как иммигранты или «инонационалы», которые после окончания войны должны были быть высланы с территории Финляндии.

Крупнейшим центром сосредоточения концентрационных лагерей для гражданского населения был Петрозаводск. (Видео)