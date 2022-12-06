Юные карельские тхэквондисты завоевали медали в Минске

В Минске завершился Кубок столицы по тхэквондо. Открытые соревнования собрали более тысячи участников из России, Белоруссии и Казахстана, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Успешно выступили на турнире спортсмены из Петрозаводска. Так, Анастасия Пуговкина завоевала золото среди юниорок в весовой категории 68 килограммов. Макар Подгорнов взял серебро в весовой категории 61 килограмм (кадеты). Он одержал четыре победы и уступил лишь в финале.

Ребята занимаются в спортивной школе №1 карельской столицы у тренера Артема Ефимова. // Фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»