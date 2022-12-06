Карельские ушуисты завоевали медали на Кубке России

Сборная Карелии по ушу выступила на Кубке России и всероссийских соревнованиях в Москве. Не всем из 20 ушуистов из нашей республики улыбнулась удача.

На Кубке страны Екатерина Зимина в дисциплине саньда, среди женщин весовой категории до 60 кг, стала первой. Денис Величко и Кирилл Репухов в парной дисциплине таолу-дуйлянь цисе завоевали серебро. Анастасия Митрофанова и Алсу Велиева в парной дисциплине таолу-дуйлянь цисе стали третьими.

На всероссийских соревнованиях наивысших результатов добились

Максим Дедовец. Юноша одержал победу среди юниоров 15-17 лет в дисциплинах таолу тайцзицюань и таолу тайцзицзянь. Сергей Балышев в дисциплине саньда, среди юношей 12-13 лет весовой категории до 65 кг, стал третьим. Также третье место у Глеба Онькина в дисциплине саньда, среди юношей 12-13 лет в весе до 56 кг.



Среди юношей 9-11 лет Ефим Федоров стал двукратным победителем в дисциплинах таолу-тайцзицюань и таолу-тайцзицзянь. Илья Калюков в тайцзицзянь стал вторым, в тайцзицюань – третьим. Михаил Куцко и Ефим Федоров в парной дисциплине - таолу-дуйлянь цисе гуйдин – завоевали золотую награду. // фото группа «Спорт-норма жизни Карелия»