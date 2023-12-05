Юноша нашел на улице банковскую карту и стал уголовником

Жительница Кеми потеряла банковскую карту, а потом с ее счета исчезли деньги. Женщина обратилась в полицию, похитителя средств вычислили, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая получала на смартфон уведомления об оплате чужих покупок, но когда догадалась заблокировать карту, на счету уже не осталось средств.

Полицейские выяснили, что карточку нашел 19-летний местный житель. Он признался, что увидел платежный инструмент на улице и использовал в магазинах. Купил продукты, алкоголь и сигареты, потратив на все 2024 рубля.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет. // фото: Jcomp/ freepik.com