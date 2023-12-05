Женщина в Карелии придумывала страшные истории и звонила в полицию

Мужчина в Пряжинском районе стал уголовником, когда пошел на поводу у сожительницы. Она любит звонить в полицию по надуманным поводам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Так, в августе этого года женщина употребила спиртное и сообщила стражам порядка, что ранила своего мужчину в бедро ножом. При этом на самом деле травмы не было. Однако сожитель зачем-то подтвердил полицейским слова подруги.

Уголовное дело в отношении женщины закрыли из-за отсутствия состава преступления, а мужчину судили за ложные показания. Ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ и взыскали в доход бюджета 22 тысячи рублей за процессуальные издержки. // фото: freepik.com