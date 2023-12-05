05 декабря 2023, 14:04
Женщина в Карелии придумывала страшные истории и звонила в полицию
Жительница Пряжинского района напилась и оговорила себя, ее сожителя после этого судили
Мужчина в Пряжинском районе стал уголовником, когда пошел на поводу у сожительницы. Она любит звонить в полицию по надуманным поводам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Так, в августе этого года женщина употребила спиртное и сообщила стражам порядка, что ранила своего мужчину в бедро ножом. При этом на самом деле травмы не было. Однако сожитель зачем-то подтвердил полицейским слова подруги.
Уголовное дело в отношении женщины закрыли из-за отсутствия состава преступления, а мужчину судили за ложные показания. Ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ и взыскали в доход бюджета 22 тысячи рублей за процессуальные издержки. // фото: freepik.com