Юная любительница вейпа попала в реанимацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка оказалась в реанимации. Мать рассказала, что ребенок увлекается курением вейпа, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, школьница попала в больницу 8 мая. Ее мать пояснила, что уже утром она заметила, что зрачки дочери необычно широкие. Девочка пошла в школу, но вернулась домой раньше - ей стало плохо. Дома у ребенка начались судороги, нарушилась речь, стало опухать лицо. Девочку отвезли в лечебное учреждение.

В больницу школьница поступила уже в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Чем именно отравилась девочка, предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Mat Napo