Человек погиб после опрокидывания байдарки на Ладоге

На Ладожском озере 9 мая произошла трагедия. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По данным источника, в День Победы в акватории Ладоги у поселка Березово перевернулись две байдарки. В воде оказались двое мужчин. Одного из них спасли очевидцы происшествия. Второй погиб.

Спасатели подняли тело погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции. На берег также были доставлены плавсредства. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти