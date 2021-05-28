Юнармия в Карелии отметила свое пятилетие

Сегодня на площади Кирова прошел фестиваль, посвященный пятилетию образования местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщает сайт городской администрации.

На празднике состоялась торжественная церемония посвящения в ряды движения. Новобранцам вручили береты, а более опытным участникам движения - благодарственные письма. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился глава города Владимир Любарский.

После торжественной части было организовано горячее питание из полевой кухни и проведена игра «К службе в армии готов?», в которой приняли участие 11 команд. В финале фестиваля состоялось торжественное награждение участников. // Фото: petrozavodsk-mo.ru