Юлия Савичева не может добраться до своей недвижимости

Российская певица Юлия Савичева пожаловалась на тяжелую жизнь. Дело в том, что она владеет недвижимостью на острове Бали, но никак не может посетить его.

Как сообщает Лента.ру, дом был подарен Савичевой и ее мужу на свадьбу в 2014 году. Но до настоящего времени у них ни разу не получилось его посетить.

По словам певицы, поездка до него — большая проблема, так как на Бали очень долго и тяжело добираться.

Печалька у Юли.

Кроме того, певица и ее муж постоянно летают в Португалию, где находится их дочь, поэтому времени на посещение зарубежной недвижимости не остается. Савичева добавила, что не знает, кто на данный момент за ней присматривает. // Фото: fb.ru