Внебольничная пневмония продолжает поражать жителей Карелии

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в республике госпитализированы 3056 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу. 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Также опубликованы последние данные о количестве заразившихся и умерших от коронавируса в Карелии за сутки.