Юлия Потапова из Карелии стала чемпионкой России по ездовому спорту

Чемпионат и первенство России по ездовому спорту завершились в Вологодской области.

Чей питомец самый быстрый и выносливый, а какой спортсмен лучше – на трассах выясняли 70 участников из 15 субъектов страны. В числе них была и спортсменка из Карелии Юлия Потапова со своими ездовыми четырехлапыми спортсменами.

В итоге она стала первой на чемпионате в дисциплине «нарта-спринт 2 собаки», сообщили в центре спортивной подготовки.

Юлия Потапова - член сборной команды Карелии и России по ездовому спорту. // фото «Центр спортивной подготовки»