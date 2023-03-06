06 марта 2023, 09:19
Юлия Потапова из Карелии стала чемпионкой России по ездовому спорту
70 спортсменов с собаками состязались в Вологодской области, в числе сильнейших оказалась участница из нашей республики
Чемпионат и первенство России по ездовому спорту завершились в Вологодской области.
Чей питомец самый быстрый и выносливый, а какой спортсмен лучше – на трассах выясняли 70 участников из 15 субъектов страны. В числе них была и спортсменка из Карелии Юлия Потапова со своими ездовыми четырехлапыми спортсменами.
В итоге она стала первой на чемпионате в дисциплине «нарта-спринт 2 собаки», сообщили в центре спортивной подготовки.
Юлия Потапова - член сборной команды Карелии и России по ездовому спорту. // фото «Центр спортивной подготовки»