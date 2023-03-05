Андрей Лукин вырвал серебряную медаль у соперника на чемпионате России

Чемпионат России по легкой атлетике завершился в Москве. Карельский спортсмен Андрей Лукин не смог стать первым на дистанции 200 метров, но буквально вырвал серебряную медаль у соперника. «Центр спортивный подготовки» сообщил о новой награде карельского атлета.

Первым стал Александр Николаев из Хабаровского края с результатом 21:02. Воспитанник спортивной школы №3 из Петрозаводска преодолел дистанцию за 21:20. Третьим стал Матвей Герасимов из Краснодарского края с результатом 21:21.

Телеканал «Матч ТВ» следил за выступлением атлетов. // фото скриншот