Карельские лыжницы помогли сборной подняться на пьедестал

Заключительный день первенства России по лыжным гонкам среди спортсменов 17-18 лет завершился в воскресенье в Кирово-Чепецке. Сильнейших выявила эстафета.

Сборная команда Северо-Западного федерального округа стала серебряным призером, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

В составе команды выступали спортсменки из Карелии Дарья Бортник и Анастасия Сидорова. Также команду представляли вологодские лыжницы Марина Шибалова и Алина Пеклецова. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»