Юг России готовится к «библейскому потопу»

Крым и Краснодарский край готовятся встретить удар стихии - в регионах ожидается рекордное количество осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!,

- сообщил метеоролог.

Так, на западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра. Специалист подчеркнул, что это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года.

Количество прогнозируемых осадков побьет рекорды, добавил Тишковец. Суточный рекорд августа по осадкам составил 94 миллиметра в 1999 году, а месячный максимум - 203 миллиметра в 2002 году.

Крымский региональный гидрометцентр предупредил об угрозе схода селевых потоков. Уровень воды может подняться на 0,5-1,5 метра. Фото pixabay.com/terimakasih0