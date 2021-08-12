«Колу» перекроют на два часа 13 августа

13 августа с 11:10 до 13:10 движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто в районе Лодейного Поля. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным ведомства, движение будет перекрыто на 236-м километре трассы. Это связано с разводкой моста через Свирь. В это время по реке пройдет негабаритное судно.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото pixabay.com/Caniceus