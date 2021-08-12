12 августа 2021, 18:32
«Колу» перекроют на два часа 13 августа
Разводка моста через Свирь остановит движение по федеральной трассе
13 августа с 11:10 до 13:10 движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто в районе Лодейного Поля. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным ведомства, движение будет перекрыто на 236-м километре трассы. Это связано с разводкой моста через Свирь. В это время по реке пройдет негабаритное судно.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото pixabay.com/Caniceus