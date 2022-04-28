Юбилейный фестиваль «Куклантида» пройдет в Петрозаводске

Десятый республиканский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Куклантида» (6+) пройдет в Петрозаводске с 31 мая по 4 июня. Фестиваль откроется 31 мая в 15 часов представлением на улице около Театра кукол и спектаклем «Сказка о последнем добром драконе» (6+) режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич.

В течение трех дней юные артисты будут репетировать, а затем показывать спектакли. На фестивале покажут поставновки из Питкяранты, Лахденпохьи, Эссойлы, Ругозера, Ведлозера, Вяртсиля, Сортавалы, Петрозаводска. Для участников проведут мастер-классы по сценическому движению и речи, кукловождению и пластике рук.

Заявки на участие в «Куклантиде» принимают до 10 мая. Участвовать могут кукольные, драматические и фольклорные театры, работающие с куклами. Закрытие фестиваля и вручение наград пройдет 4 июня. (фото vk.com)