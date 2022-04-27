Известные военные песни вживую исполнят на железнодорожном вокзале

Железнодорожный зал в столице Карелии вновь на время превратится в концертный зал.

В полдень 8 мая здесь прозвучат любимые и известные песни: «Смуглянка», «Катюша», «Три танкиста», «Журавли» и другие. Их вживую исполнят студенты, выпускники и преподаватели консерватории, артисты мужского хора Карелии, кадеты петрозаводского президентского кадетского училища, лидерский клуб «Лови момент», ансамбль народных инструментов ПГК им. Глазунова под руководством Виктора Акулова.

Песенный флешмоб (0+) посвящен празднованию Дня Победы. Это уже третий по счету концерт-флешмоб, который проходил в Петрозаводске на вокзале.

Еще один музыкальный флешмоб (0+) в этот день пройдет в 14:30 в ТРК «Лотос Плаза» на Древлянке. Петрозаводчан приглашают присоединиться к акции. (фото «Петрозаводск говорит», Rita Matveeva)