Ярмарки вакансий пройдут в Карелии

Традиционные ярмарки вакансий пройдут в октябре в Карелии для безработных и желающих найти работу или пройти обучение.

11 октября в Беломорском районе пройдут мини-ярмарки с участием ПАО СК «Росгосстрах». В Кондопоге 11 октября также пройдет ярмарка вакансий для группы компаний «Карелия Палп», среди которых Кондопожский ЦБК, Кареллестранс и Кондопожское лесопромышленное хозяйство. На ярмарке в Костомукше 11 октября туристическое агентство будет искать менеджера.

В Суоярви для локомотивного депо ищут помощника машиниста тепловоза. Ярмарка вакансий состоится 11 октября в 11:00.

В Сегежском районе 13 октября будут набирать проводников, бригадира и электромеханика для вагонного участка. В Питкярантском районе ищут повара в ООО «Приладожье». Ярмарка состоится 12 октября в 10:00.

13 октября управляющая компания в Пряже представит вакансии слесаря, водителя, юриста и мастера участка.

В Петрозаводске 13 октября пройдет ярмарка рабочих мест для Беккер Джой, а 18 октября пройдет ярмарка учебных мест для Онежского судостроительно-судоремонтного завода – на предприятие требуются сборщики корпусов металлических судов.

В Лахденпохье «Яккима гранит» ожидает на ярмарке вакансий пул специалистов: требуются водители, механики, слесари, машинисты, электромонтеры, подсобные рабочие и другие. Мероприятие запланировано на 14 октября. В Кемском районе 14 октября в 11:00 представит свои вакансии «КарелКоммунЭнерго».

Ранее ярмарки вакансий прошли в Сортавальском районе. С начала года количество заявленных рабочих мест в банке данных службы занятости увеличилось на 3,3 тысяч единиц. Более 9 тысяч рабочих мест заявили 970 работодателей. (фото unsplash.com, Gabrielle Henderson)