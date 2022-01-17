Яна Рудковская заявила, что получает в год по два миллиона долларов

Яна Рудковская рассказала подписчикам в Instagram о своих баснословных заработках. Продюсер решила ответит на вопросы пользователей, они спросили в том числе и о ее доходах.

По словам Яны, после уплаты налогов она от всех бизнесов в среднем получает два миллиона долларов ежегодно. У Рудковской также поинтересовались, сколько она тратит.

Продюсер не назвала точную сумму, но ответила, что нужно много тратить, чтобы много зарабатывать.

Подписчиков интересовали в том числе и дети Яны. Она рассказала, что старшие сыновья учатся в МГИМО.

Александр, которого Рудковская и Плющенко называют Гном Гномычем, хорошо успевает в школе, много тренируется и занимается с репетиторами.

Младшего сына Арсения Рудковская планирует этим летом поставить на коньки. // Фото: rudkovskayaofficial/Instagram